Schmid-Affäre: Ethikrat der ÖVP gibt Erklärung ab

Zieht die ÖVP im Zuge der Chat-Affäre nun weitere interne Konsequenzen? Die Möglichkeit besteht: Der sogenannte "ÖVP-Ethikrat" will noch am Donnerstag eine schriftliche Erklärung zur Causa rund um Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid abgeben. Dieser hat unter anderem Ex-Kanzler Sebastian Kurz in der ÖVP-Inseratenaffäre gegenüber der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft stark belastet. Kurz widersprach, veröffentlichte unter anderem das Protokoll eines mitgeschnittenen Telefongespräches, das ihn entlasten soll.

"Schlitzohrig"

Der Ethikrat wurde am 24. Oktober in der Causa tätig. Vorsitzende Waltraud Klasnic verkündete damals, dass es im November noch eine Sitzung geben werde. Aber man werde sich "nicht nach außen, sondern nach innen" mit der Sache beschäftigen, denn "unsere Ansprechpartner sind die Bundespartei".

ÖVP-Spitzenpolitiker und EU-Kommissar Franz Fischler plädierte unter anderem für neue Konzepte gegen Korruption. Gefordert sei hier Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), meinte Fischler. Auch mit Blick auf das Ansehen Österreichs sei Handeln dringend geboten: "Wir müssen den Ruf loswerden, dass wir sozusagen schlitzohrig sind."

2012 eingerichtet

Klasnic, die frühere steirische Landeshauptfrau, sieht im parteiinternen Verhaltenskodex vorgeschriebenen Werte wie Integrität, Anstand und Verantwortungsbewusstsein in der ÖVP "selbstverständlich" noch gegeben. "Es gibt in der kleinen Familie jemanden, der etwas nicht richtig macht. Und das gibt es auch in der großen Familie", war im Okrober ihr Kommentar zur aktuellen Causa.

Der Ethikrat hat sich zu den Korruptionsermittlungen gegen die ÖVP und (frühere) Spitzenrepräsentanten seit Oktober 2021 nicht mehr geäußert. Damals hatte das - 2012 unter der Ägide des damaligen Obmannes Michael Spindelegger eingerichtete - Gremium die in den Schmid-Chats bekannt gewordenen Aussagen von Sebastian Kurz kritisiert. "Die Wortwahl und der mangelnde Respekt in einigen der an die Öffentlichkeit gelangten Chats" seien "völlig unangemessen und abzulehnen", sie würden dem Verhaltenskodex widersprechen, hieß es, unter Hinweis darauf, dass die Chats "ohne Beachtung von Datenschutz und Privatsphäre öffentlich gemacht" worden und "aus dem Zusammenhang gerissen öffentlich" geworden seien.