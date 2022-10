Causa Schmid: Ethikrat der ÖVP wird tätig

Klasnic, die frühere steirische Landeshauptfrau, sieht im parteiinternen Verhaltenskodex vorgeschriebenen Werte wie Integrität, Anstand und Verantwortungsbewusstsein in der ÖVP "selbstverständlich" noch gegeben. "Es gibt in der kleinen Familie jemanden, der etwas nicht richtig macht. Und das gibt es auch in der großen Familie", war ihr Kommentar zur aktuellen Causa.

Der Ethikrat hat sich zu den Korruptionsermittlungen gegen die ÖVP und (frühere) Spitzenrepräsentanten seit Oktober 2021 nicht mehr geäußert. Damals hatte das - 2012 unter der Ägide des damaligen Obmannes Michael Spindelegger eingerichtete - Gremium die in den Schmid-Chats bekannt gewordenen Aussagen von Sebastian Kurz kritisiert. "Die Wortwahl und der mangelnde Respekt in einigen der an die Öffentlichkeit gelangten Chats" seien "völlig unangemessen und abzulehnen", sie würden dem Verhaltenskodex widersprechen, hieß es, unter Hinweis darauf, dass die Chats "ohne Beachtung von Datenschutz und Privatsphäre öffentlich gemacht" worden und "aus dem Zusammenhang gerissen öffentlich" geworden seien.

Nicht beurteilen wollte der Ethikrat damals - unter Hinweis auf die Unschuldsvermutung - die in staatsanwaltschaftlicher Untersuchung befindlichen Sachverhalte. Aber man werde die weitere Entwicklung "aufmerksam beobachten und begleiten". "Wir beobachten das sehr aufmerksam", hatte es - von Seiten des Ethikrat-Ersatzmitgliedes Herwig Hösele - im April 2022 auch geheißen, als in Vorarlberg die Inseratenaffäre aufbrach. Man müsse sich gezogene Konsequenzen erst gemeinsam genau anschauen, und sehen, ob diese für eine Bereinigung ausreichten. Eine seriöse Bewertung werde einige Zeit dauern, sagte Hösele vor sechs Monaten.