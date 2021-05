"Fest der Freude" zum Jubiläum der Befreiung vom Nationalsozialismus

Österreich hat am Samstag mit dem "Fest der Freude" der Befreiung von der nationalsozialistischen Terrorherrschaft und den Opfern gedacht. Politische Vertreter erinnerten an die Verantwortung und an den Auftrag "Niemals wieder". Coronabedingt muss die sonst am Wiener Heldenplatz stattfinde Veranstaltung heuer wie bereits im Vorjahr virtuell begangen werden.

Zum Gedenken an die Opfer und die Freude über die Befreiung von der nationalsozialistischen Terrorherrschaft veranstaltet das Mauthausen Komitee Österreich (MKÖ) am Samstag bereits zum neunten Mal das Fest der Freude. Am 8. Mai 1945 kapitulierte die Deutsche Wehrmacht und der Zweite Weltkrieg endete in Europa.

Neben der Rede von Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird unter anderem die Zeitzeugin Katja Sturm-Schnabel in einer Rede über ihre Erfahrungen unter der NS-Terrorherrschaft berichten und an ein "Niemals wieder" appellieren. Die unterschiedlichen Opfergruppen sollen auch musikalisch repräsentiert werden: Neben den Beiträgen der Wiener Symphoniker sind etwa auch die Wladigeroff Brothers & Violinist Alexander Nantschev, das Orchester Divertimento Viennese mit Dirigent Vinzenz Praxmarer und PIPPA mit dabei.

Politiker gedenken Opfern von Faschismus und Krieg

Bundespräsident Alexander Van der Bellen betonte laut der voraufgezeichneten Rede, dass die Mahnung "Wehret den Anfängen" nach wie vor aktuell sei. "Gerade wenn Hemmschwellen sinken, wenn Hassreden und Hasspostings zunehmen, wenn Verschwörungsmythen wieder Zulauf bekommen, dann gilt es, entschieden und klar für unser liberales und weltoffenes Gemeinwesen einzutreten", so das Staatsoberhaupt. "Niemals wieder" sei Auftrag, daher brauche es entschiedenes Eintreten "gegen jede Form von Rassismus und Antisemitismus".

An die "Schreckensherrschaft des Nationalsozialismus" als "dunkelstes Kapitel unserer österreichischen Geschichte", erinnerte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in einer Video-Ansprache im ORF. Österreich trage an diesen Gräueltaten Mitschuld, so Kurz: "Diese Kultur der Erinnerung hat in Österreich lange, wohl zu lange, auf sich warten lassen. Dafür soll sie uns heute umso gegenwärtiger sein." Es brauche entschlossenes Auftreten gegen Antisemitismus und "gegen jede Form des Hasses". Zudem betonte der Kanzler die "historische Verantwortung" Israel gegenüber, die nicht an "unseren Landesgrenzen" ende. "Israel ist einer unserer wichtigsten Partner weltweit", so Kurz.