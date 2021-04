NS-belastete Straße: Kremser Gasse nach Pädagogin benannt

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Über 30 Jahre lang war die Kremser Heimatdichterin und Malerin Maria Grengg Namensgeberin des kurzen Straßenstücks in Stein. Seit Dienstagnachmittag ist dies nun aber Vergangenheit.

Grengg selbst und die nach ihr benannte Gasse sorgten immer wieder für Diskussionen, da sie "offen ihre ideologische Verbundenheit mit dem Nationalsozialismus und die Verehrung von Adolf Hitler" bekundet hatte und "viele ihrer Werke antisemitisch und rassistisch" seien. In der Sitzung des Kremser Gemeinderates Ende Februar wurde nach hitzigen Debatten der Beschluss zur Namensänderung der Straße gefasst.