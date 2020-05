Das erste Wahl-Duell

Strache: Herr Faymann, wir haben vor dem Verlust des Schillings gewarnt und leider recht behalten. Sie haben den Leuten gesagt, wir müssen in den Euro, dann wird alles billiger und uns werden die Henderln in den Mund fliegen. Und heute hat der Österreicher erst recht so wenig Geld als nie zuvor. Jedenfalls wäre es vernünftiger, wenn Hartwährungsländer ihre eigene Währung hätten. Die Griechen sehen ja keinen Cent von den Steuergeldern, das geht alles an deutsche Banken. Für die Griechen wäre es besser, wieder die Drachme zu haben und diese abwerten zu können.

Faymann: Aber wenn Griechenland pleitegeht, dann trifft es die Menschen und nicht die Bankdirektoren. Wenn wir Griechenland rauswerfen, stürzen wir die kleinen Leute in Angst und Verzweiflung.

Strache: Das ist zynischen Panikmache, was Sie hier betreiben.

Faymann: Aber schauen wir in die Zukunft: Sind Sie dafür, dass Serbien in die EU aufgenommen wird?Strache: Ja, selbstverständlich.

Faymann: Interessant.

Strache: Auch Russland sollte man näher an die Europäische Union heranführen.

Faymann: Aber wieso wollen Sie uns dann erklären, sie waren gegen die Osterweiterung?

Strache: Es geht um die Frage wann, Herr Bundeskanzler. Serbien wird in den nächsten zehn Jahren nicht bereit dazu sein. Aber nochmals, wir sollen den Nord- und den Südeuro von einander abtrennen, damit die südeuropäischen Staaten die Chance haben, sich zu erholen.

KURIER: Aber es ist unrealistisch, dass die Deutschen und andere Länder mit uns einen Nordeuro machen. Bei den politischen Entscheidungsträgern ist dafür eine Mehrheit nicht absehbar.

Faymann: Herr Strache, welche Partei in Deutschland vertritt denn Ihr Konzept.

Strache: Wir haben eine Demokratiekrise, und da sind auch Sie schuld daran. Weil Sie Ihre eigenen Leserbriefe und Versprechungen nicht einhalten.

Faymann: Sagen Sie mir Ihr Konzept.

Strache: Mein Konzept ist die direkte Demokratie ...

Faymann: ... statt der Wahl?

Strache: Sie versprechen in Leserbriefen eine Volksabstimmung über die EU, die sie dann nicht einhalten.

Faymann: Lenken Sie nicht wieder ab, sondern sagen Sie mir, wer in Deutschland das vertritt, was Sie vertreten?

Strache: Ich bin in Österreich in der politischen Verantwortung. Aber es gibt in Deutschland viele Ökonomen, die sagen, so einen wie Sie, Herr Strache, bräuchten wir in Deutschland.