Zahlen-Schlacht um Zivildienst

Innenministerin Johanna Mikl-Leitner (OeVP) haelt am Freitag (11.01.13) in Wien bei der Praesentation eines wissenschaftlichen Vergleichs zwischen dem Zivildienst und dem sogenannten freiwilligen bezahlten Sozialjahr zwischen dem Statistiker Andreas Baierl (l.) und dem Rechtswissenschaftler Wolfgang Mazal eine Informationstafel. Die Volksbefragung ueber die Beibehaltung der Wehrpflicht findet am Sonntag (20.01.13) statt. Sollte sie abgeschafft werden, haette dies auch Auswirkungen auf den Zivildienst, sodass alternative Konzepte diskutiert werden. Foto: Hans Punz/dapd

© Bild: Deleted - 1750014