Fast 900.000 für "Don't Smoke": ÖVP-Stimmen für Volksentscheid

900.000 – das war die magische Zahl an Unterstützungserklärungen, die die Initiatoren des Nichtraucher-Volksbegehrens angepeilt hatten. Eine Zahl, die knapp nicht erreicht wurde: Am späten Montagabend stand fest, dass „ Don’t smoke“ insgesamt von 881.569 Menschen unterzeichnet wurde.

Die Eintragungswoche, die am 1. Oktober startete, verlief zunächst schleppend, im Endspurt am Montag legten aber alle drei Volksbegehren noch einmal den Turbo ein, in Wien kam es gar zu langen Schlangen vor den Amtslokalen: Jenes für die Abschaffung der ORF-Gebühren startete mit 69.000 aus der Einleitungsphase und kam auf 320.329. Das Frauenvolksbegehren kratzte an der halben Million: Unterschrieben wurde es von 481.906 Menschen. Der Wunsch, die 645.000 Unterschriften vom ersten Frauenvolksbegehren 1997 zu übersteigen, erfüllte sich nicht.

Die Zahl 900.000 war bei „ Don’t smoke“ deshalb so magisch, weil die Initiatoren Ärztekammer und Krebshilfe FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache beim Wort nehmen wollen: Im Frühjahr, als das Rauchverbot gekippt wurde, sagte Strache, er würde sich ab dieser Zahl für eine verbindliche Volksabstimmung einsetzen. Aber, erklärte er schulterzuckend, der Koalitionspartner ÖVP wolle den Automatismus bei Volksbegehren erst ab 2021 gesetzlich verankern.