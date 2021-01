Faßmann: "Schule wird als Erstes wieder aufsperren"

Das Semester neigt sich seinem Ende zu. Für viele Pädagogen taucht darum die Frage auf, wie sie ihre Schüler diesmal überhaupt benoten sollen.

Bildungsminister Heinz Faßmann hatte betont, dass man heuer „Milde statt Härte walten lassen sollte.“ Was das genau heißen solle, präzisierte Faßmann im ORF-Report am Dienstagabend zwar nicht, benotet solle aber jedenfalls werden, erklärte er. „Milde“ sei eine moralische Kategorie, keine rechtliche und die Lehrer Profis genug, um zu verstehen, was damit gemeint sei.