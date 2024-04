Fachkräftemangel: Der Regierung fehlt eine "Gesamtstrategie"

Im Kampf gegen den Fachkräftemangel fehlt der Regierung nach Ansicht des Rechnungshofs eine "Gesamtstrategie" . Durch das Ausscheiden der "Baby-Boomer"-Generation aus dem Berufsleben werde sich dieser mittel- und längerfristig verschärfen, heißt es in einem am Freitag veröffentlichten Bericht.

In der Regel prüft der Rechnungshof die Finanzgebarung öffentlicher Stellen und konkreter Maßnahmen, diesmal lieferte er allerdings eine Arbeitsmarkt-Bestandsaufnahme. Er untersuchte die Situation am österreichischen Arbeitsmarkt von 2008 bis Mitte 2023. Zwar habe es seitens der zuständigen Ministerien und Länder Initiativen gegen den Fachkräftemangel gegeben, eine "Gesamtstrategie" fehle jedoch nach wie vor, heißt es in dem Bericht laut Aussendung.

Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, brauche es Maßnahmen im Bereich Bildung: "Ein mittleres und hohes Qualifikationsniveau wirkt sich positiv auf die Beschäftigungschancen und das Erwerbseinkommen aus und es verringert das Arbeitslosigkeitsrisiko", so die Prüfer. Außerdem würde ein "nicht zu vernachlässigender Anteil" der Schülerinnen und Schüler über "keine ausreichenden Basiskenntnisse" in Lesen und Mathematik verfügen.