Fachkräftemangel wird zu größtem Risiko für Mittelständler

Aufträge schwieriger bewältigbar

Schon 45 Prozent der Betriebe verlieren Umsätze wegen fehlender Mitarbeiter. Der Tourismus bzw. der Gesundheits- und Life-Science-Sektor (z.B. Pharma) sind hiervon besonders betroffen.

Bei alldem zeigt sich ein West-Ost-Gefälle, wie EY-Partner Erich Lehner bei einem Pressegespräch erklärte. In Ländern mit nahezu Vollbeschäftigung wie Tirol oder Oberösterreich ist es wenig verwunderlich auch am schwierigsten, geeignetes Personal zu finden. Unternehmen im Burgenland haben die geringsten Probleme.

➤Mehr zum Thema: Personalmangel gefährdet die Energiewende

Neben der Alterung der Gesellschaft und anderen Faktoren wie mangelnde Kinderbetreuung oder fehlende Qualifikationen ist der starke Trend zur Teilzeit in den vergangenen Jahren ein Hauptfaktor für fehlende Arbeitskräfte. Lehner fordert steuerliche Anreize, um Vollzeitbeschäftigung attraktiver zu machen. "Es muss attraktiver werden, Vollzeit zu arbeiten. Wer doppelt so viel arbeitet, sollte netto auch doppelt so viel herausbekommen."