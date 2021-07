EZB "bezahlte" Großteil von Österreichs Neuverschuldung

„Koste es, was es wolle“, sagte Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Beginn der Pandemie. Ganz in Anlehnung an das berühmte „Whatever it takes“, 2012 ausgesprochen vom damaligen Chef der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi. Die von der Eurokrise verunsicherten Finanzmärkte beruhigten sich nach Draghis Sager – heute spricht man vom Draghi-Effekt.

Auch Kurz könnte man attestieren: Die große Pleitewelle blieb bisher aus. Doch das liegt wohl eher nicht am „Kurz-Effekt“, sondern vor allem daran, dass die EZB ihren Kurs seit der Eurokrise nicht maßgeblich geändert hat. Sie kauft nach wie vor Staatsanleihen zu Niedrig- bis Negativzinsen.

Damit übernimmt sie indirekt Staatsschulden und stabilisiert die Finanzmärkte, indem sie wiederum kräftig Geld druckt. „Die Staaten der Eurozone verlassen sich seit Jahren darauf“, sagt Heike Lehner, Ökonomin des wirtschaftsliberalen Think Tanks Agenda Austria.

Die unkonventionelle Maßnahme treibt mittlerweile außergewöhnliche Blüten. Wer etwa Griechenland Geld leiht, muss dafür bezahlen. Die Renditen für griechische Staatsanleihen sind nämlich negativ. Nimmt Athen – mit 210 Prozent seiner Wirtschaftsleistung verschuldet – also Kredite auf, um Schulden zu finanzieren, erhält es dafür Geld.