"Völlig unzureichend": Klimaschutzplan fällt erneut durch

Besonders kritisch seien die klimaschädlichen Subventionen, das Wifo sah diese in Höhe von bis zu 4,5 Milliarden an, die Regierung bei rund 2,5 Milliarden.

"Man kann das nur als einen Affront gegenüber Brüssel sehen", meint Wahlmüller. Brüssel habe dabei konkrete Listen verlangt, wo überall Treibhausgas-Ausstoß subventioniert werde und wie man das rasch abbauen will. "Da ist Finanzminister Eduard Müller in der Pflicht. Das ist die Verantwortung dieser Regierung." Denn Österreich könne nicht einen Plan zur Reduktion von Treibhausgasen erstellen und dabei weiter den CO2-Ausstoß subventionieren.

Wahlmüller glaubt, dass man den Plan aber in der nun laufenden Begutachtung noch stark verbessern könnte. "Alle Vorarbeiten sind da. Wir wissen, was geht und was was kostet."

Dabei erinnert er auch an mögliche hohe Folgekosten, sollte die Republik die Ziele nicht einhalten: "Bis zu achteinhalb Milliarden könnte das den Steuerzahler zusätzlich kosten."

Eine letzte Anmerkung: Die neue EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat versprochen, die EU-Ziele bis 2030 drastisch zu erhöhnen. Das EU-Gesamtziel soll von derzeit minus 40 Prozent auf "minus 50 bis minus 55 Prozent" erhöhnt werden. Eine wahrscheinliche Folge ist, dass Österreichs 2030-Klimaschutzziel - derzeit minus 36 Prozent im Vergleich zu 2005 - noch erhöht werden wird. Keine leichte Aufgabe für eine neue Regierung.