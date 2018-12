Klimaforscher zerpflücken Klimaschutzplan der Regierung

Kirchengast wies auf die Verantwortung der Regierung hin, diese habe „Querschnittsprojekte, wie Migration und Terrorbekämpfung, aber Klimaschutz und Pariser Klimaziele gehören derzeit noch nicht dazu.“ Damit würden Schadenskosten in Milliardenhöhe in Kauf genommen, was nicht zum Wohlstand beitrage. „Ein Bekenntnis zum Querschnittsprojekt wäre das Wichtigste.“ Auch wenn es klar sei, dass es hierzulande ein schwerer Weg ist, aber die Botschaft „ Österreich ist treibhausgasfrei!“ wäre das Ziel 100 Jahre nach „ Österreich ist frei!“ anlässlich der Unterzeichnung des Staatsvertrags.

Dafür brauche es eindeutig mehr Tempo, „aber nicht auf der Autobahn, sondern beim Klimaschutz“, fügte VCÖ-Expertin Ulla Rasmussen hinzu. Rassmussen forderte eine umfassende Mobilitätswende, es brauche allein 250 Millionen Euro pro Jahr für den Ausbau der Radinfrastruktur. Höchstgeschwindigkeiten auf Autobahnen und Straßen müssten gesenkt werden, die Raumordnung müsste adaptiert werden, ebenso die Wohnbauförderung.

Zusatznutzen: "Saubere Luft und mehr Gesundheit"

„Das Schöne an einer Mobilitätswende ist der Zusatznutzen“, saubere Luft und mehr Gesundheit. Ebenfalls notwendig sei die ökosozialen Steuerreform, da müsse auch eine wissenschaftliche Grundlage für Österreich umgesetzt werden, ergänzte Kirchengast, was kommendes Jahr geschehe. Hier brauche es auch soziale Gerechtigkeit, so Kirchengast auf die Journalisten-Frage, ob dies nicht zu einer Situation wie aktuell in Frankreich und den dortigen „Gelbwesten“-Protesten führen könnte.

Johannes Wahlmüller, Klimasprecher von Global 2000, verwies abschließend noch einmal auf die „sehr schlechte Klimabilanz“ Österreichs mit ihren steigenden Emissionen, während in der gesamten EU eine 20-prozentige Reduktion gegenüber dem Basisjahr 1990 erreichten worden sei.

Was die Aussage des Vizekanzlers betrifft, so sei eine solche „eines offiziellen Vertreters unserer Republik völlig unwürdig“.

Und was den NEKP betrifft, so mangle es hier an der Öffentlichkeitsbeteiligung, „das ist gegen die Beschlüsse auf EU-Ebene“. Von Umweltministerin Elisabeth Köstinger ( ÖVP) erwarte er daher, dass sich die Einbindung bei der Finalisierung erhöhe.