Österreichs Klimaplan für 2030: Milliardenstrafe aus Brüssel droht

Beim Klimagipfel in Kattowitz traf der KURIER Renate Christ: Die Klimawissenschaftlerin war von 2004 bis 2015 Secretary of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), also die Chefin des Weltklimarates der UNO, IPCC. Im Gespräch mit dem KURIER erklärte Sie, wie sie Österreichs Klimapolitik sieht.