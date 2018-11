UNO-Bericht: Wir steuern auf drei Grad Erwärmung zu

„Die aktuellen Zusagen der Staaten zur Reduktion der Treibhausgase sind ungenügend, um die vorhandene Lücke bis 2030 zu schließen“, heiß es am Anfang des Berichts, der am Dienstag vorgelegt wurde. „Technisch könnte das Klimaziel, die Erwärmung unter zwei Grad zu halten, nach wie vor möglich sein. Aber sollten die bisherigen Zusagen bis 2030 nicht deutlich verbessert werden, wird es nicht mehr möglich sein, das eigentlich angestrebte 1,5°-Ziel zu erreichen.“ Nun seien dringend Maßnahmen in bislang ungekanntem Ausmaß („unprecedented and urgent action“) von allen Staaten erforderlich.