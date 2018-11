Offensive gegen die Klimakrise: Europas Präsidenten schreien auf

Van der Bellen zählt in seinem Appell in 15 konkreten Punkten auf, warum die Weltgemeinschaft bei der in neun Tagen startenden 24 UNO-Klimakonferenz im polnischen Kattowitz mehr Ehrgeiz bei der Reduktion der Treibhausgase braucht.

Der bisher gemessene, weltweite Temperaturanstieg sei beispiellos, die Klimakrise gehe alle an, heißt es weiter: „Die globale Erwärmung erschwert die Weltwirtschaft. Sie gefährdet unterschiedliche Sektoren wie die Land- und Forstwirtschaft, den Tourismus, die Energie- und Wasserreserven und zwangsläufig wird sie zu einer ernsthaften Bedrohung für den Frieden und die Stabilität für die ganze Welt.“

16 Staats- und Regierungschef in Europa haben sich Van der Bellens Initiative angeschlossen, darunter politische Schwergewichte wie der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der italienische Präsident Sergio Mattarella oder die Premierminister von Schweden, Stefan Löfven, und den Niederlanden, Mark Rutte. (siehe Bildergalerie unten)