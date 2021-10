Experte: Turbulenzen in Österreich schädigten Ansehen von Kurz in EU

Die Geschehnisse würden aber "natürlich das Bild von Kurz selbst prägen, der in den vergangenen Jahren auf europäischer Ebene eine gravierende Stimme war, die über die Größe des Landes herausging", betonte der EU-Beobachter. Kurz habe in der EU eine "besondere Rolle gespielt", da er jetzt aber nicht mehr an der Spitze stehe, werde "es natürlich zu einem gewissen, relativen Einflussverlust des Landes, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung", kommen.

Man könne sich, so Emmanouilidis weiter, aber die Frage stellen, "ob jenseits der politischen Debatte Kurz auf der europäischen Ebene tatsächlich eine gravierende Rolle gespielt hat". In der Migrationsfrage hatte er auf jeden Fall Einfluss auf die Debatte in Deutschland gehabt, in dem er sich klar gegen die deutsche Kanzlerin Angela Merkel stellte.