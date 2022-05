Experte: Neutralität "vom Mythos befreien"

50 Sicherheitsexperten, Wissenschafter, Künstler, Diplomaten haben in einem Offenen Brief eine "Debatte ohne Scheuklappen" über die österreichische Sicherheitspolitik gefordert. Hintergrund sind die Bestrebungen der traditionell neutralen (bündnisfreien) Länder Schweden und Finnland, angesichts des Überfalls Russlands auf die Ukraine der NATO beizutreten.

Einer der Unterzeichner ist Brigadier Walter Feichtinger vom Zentrum für strategische Analysen, bis vor einem Jahr Militärstratege an der Landesverteidigungsakademie. In der ZiB 2 am Montagabend diskutierte er darüber mit ÖVP-Sicherheitssprecher Christian Stocker.