Experte Hofer: SPÖ versucht "Feuermauer" gegen FPÖ zu bauen

Die von SPÖ und Neos zuletzt schärferen Worte beim Thema Asyl sind laut Politberater Thomas Hofer den äußeren Umständen bzw. der Stimmung im Land geschuldet. Zwar gebe es gegenüber 2015 auch Themen abseits der Migration; wegen der steigenden Asylanträge gewinne diese aber an Bedeutung. Bei der SPÖ gehe es darum, eine "Feuermauer" gegen die FPÖ aufzubauen - es gelte, potenzielle Wähler nicht mit einem zu soften Kurs zu verprellen. Die Neos würden auf Ex-ÖVP-Stimmen abzielen.

Während Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger bereits Ende Oktober bei der Mitgliederversammlung in Wien ungewohnte Töne angeschlagen hatte ("Wir können uns keine offenen Tore leisten, nein, das schaffen wir jetzt in diesen Krisenzeiten nicht."), schwenkte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner erst am vergangenen Wochenende auf eine schärfere Rhetorik um. Zuvor hatte Burgenlands Landesparteichef Hans-Peter Doskozil einmal mehr auf einen restriktiveren Asyl-Kurs gedrängt; darüber hinaus sorgte er mit dem Hinausspielen einer von seiner Landespartei beauftragten Umfrage für Aufsehen, wonach die Bundes-SPÖ mit ihm an der Spitze besser abschneiden würde als mit Rendi-Wagner.