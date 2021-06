Exekutionsantrag übermittelt - Richterin per Zufall ermittelt

"Du schuldest mir was", schrieb Schmid an Kanzler Kurz. "Was war Kurz Schmid schuldig? Den Chefposten in der ÖBAG?", fragt Hafenecker. Da es um eine Konversation Dritter gehe, könne er dazu nichts sagen, sagt Blümel. Wieder Hafenecker: Warum er, Blümel, Schmid geschrieben habe, dass "Mitterlehner keine Rolle" mehr spiele? ÖVP-Abgeordneter Klaus Führlinger meint, dass das eine interne, parteipolitische Angelegenheit sei und nichts mit dem Thema des U-Ausschusses zu tun habe. Die Frage insinuiere eine heftige Unterstellung: "Das passt nicht zum österreichischen Parlament."

Der Verfahrensrichter widerspricht. Es gehe hier seiner Ansicht nach um die Vorbereitung eines Regierungswechsels. Die Frage sei zulässig und er bitte Blümel um seine "Wahrnehmung". Der Finanzminister macht von seinem Recht Gebrauch und entschlägt sich.