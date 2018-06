Ex-VP-Ministerin zu 12-Stunden-Tag: "Kniefall vor der Industrie"

Sie sagt auch zu den jüngsten Plänen ihrer Partei, die nun Türkis trägt, offen ihre Meinung. Dass beim 12-Stunden-Tag Betriebsräte nichts mehr mitzureden haben, ist für Kdolsky ein „ Kniefall vor der Industrie“, sagt sie im Rahmen der SchauTV-Interview-Serie „Warum eigentlich?“ zu KURIER-Politikchef Josef Votzi. „Ich habe nichts gegen den 12-Stunden-Tag“, so die Medizinerin, die als selbstständige Beraterin arbeitet; allein: „Das darf nicht zur Dauereinrichtung werden.“ Doch genau das ermögliche das Gesetz – mit allen negativen gesundheitlichen und sozialen Folgen.

Welche das sind? Etwa, dass es keine Infrastruktur für so lange Arbeitszeiten gebe. Inklusive Arbeitsweg käme man auf bis zu 14 Stunden, „und das wird dann zum echten Problem: So lang hat keine Kinderbetreuung offen“.

Den Einwand, dass es derartige Modelle gerade in ihrem Metier – dem Gesundheitsbereich – längst gebe, lässt sie nicht gelten. „Das funktioniert nicht gut und reibungsfrei“ – schon seit den 1990ern werde so versucht, dort die Arbeitszeiten zu verkürzen. Die Argumente dafür sind wiederum medizinische: Ein Versuch in Schweden etwa habe gezeigt, dass sich durch eine Reduktion auf sechs Stunden Arbeitszeit die Krankenstände mehr als halbierten, auch die Fluktuation habe sich massiv verringert. Der einzige Haken an dem Modell: „Es war teuer – zu teuer.“