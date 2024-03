Ex-ÖVP-Landeshauptmann für "stabile Zweierkoalition" mit der SPÖ

Der frühere Tiroler ÖVP-Landeshauptmann Herwig van Staa hat sich für eine Koalition der Volkspartei mit der SPÖ nach der Nationalratswahl ausgesprochen. Eine solche "stabile Zweierkoalition", sofern sie sich ausgehe, sei in Zeiten wie diesen das beste, sagte Van Staa am Dienstag im Gespräch mit der APA am Rande eines Medientermins zur Gemeinderatswahl in Innsbruck. Auf Platz eins bei der Wahl sah der Ex-Landeschef die FPÖ, für die ÖVP sei es entscheidend, Zweiter zu werden.