Und das teils mit recht viel Pathos und Emotion. Der Tag der Hausdurchsuchung, die am 6. Oktober 2021 auch in seiner Wohnung in Wien stattfand, habe sich „wie ein schwarzes Siegel in seine Seele gebrannt“; er sei „tief gefallen, und in den Armen seiner Familie gelandet“, schreibt der 44-jährige Tiroler.

Er spart auch nicht mit Kritik an der ermittelnden WKStA (Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft). Diese habe sein Elternhaus in Tirol „auf den Kopf gestellt“ und sogar das Tablet seines 15-jährigen Patenkindes eingezogen. Sogar ein Kriminalbeamter soll ihm unter vier Augen gesagt haben, dass er die Hausdurchsuchung für "übertrieben und überzogen" halte.