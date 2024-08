Ex-ÖVP-Minister Ernst Strasser über neues Leben: "Meine Frau ist der Chef"

Wer in die Politik geht, darf kein Waserl sein. Der Herr hat allerdings einen Shitstorm aus der eigenen Partei bekommen, und ein sehr prominenter Neos-Abgeordneter hat sich bei mir sogar entschuldigt. Das hat mich gefreut.

Es hat mich verändert. Ich habe klarer als vorher erkannt, dass Macht in der Demokratie nur geliehen ist.

Sie waren sehr mächtig, wurden hofiert. Was macht so eine Situation mit einem?

Vor allem meine Frau, die Großfamilie, und ein paar gute Freunde – auch aus der Politik. Da gab es insbesondere einen, der meinte: Wir setzen uns jetzt einfach ins Café Landtmann. Ich habe abgelehnt und gesagt: „Bist du verrückt, ich gehe da sicher nicht mit dir hin. Das schadet dir!“ Dennoch gibt so etwas Rückhalt. Aber natürlich war das eine harte Zeit.

Wer hat sie in der Zeit Ihres tiefen Falls unterstützt?

Es macht mir Spaß zu schauen, dass es den Gästen gut geht. Ich nehme auch selbst einen Teller in die Hand und trage die Suppe raus. Hier ist Dienstleistungsgesinnung gefragt. Ein vernünftiger Wirt zu sein, ist gar nicht so weit weg von einem guten Politiker: Wenn du die Leute nicht magst, geht es nicht.

Sie wirken aber schon so, als wären Sie der Hoteldirektor.

Meine Frau ist der Chef, und ich bin der Hausl (lacht). Wir haben es gemeinsam mit einem Partner gekauft, haben aber die Mehrheit. Meine Frau ist die Geschäftsführerin, und ich bin eigentlich in Pension. Ich bin der billigste Mitarbeiter im Haus, weil ich krieg nichts.

Weder das eine noch das andere. Ich bin und war immer ein Christdemokrat. Wenn einem Macht verliehen wird, dann ist es selbstverständlich, auch zu gestalten. Natürlich würde ich rückblickend heute manches anders machen, weniger ungeduldig sein. Aber im Grunde verstehe ich jene nicht, die in höchsten Ämtern nur moderieren.

Als Neo-Innenminister unter Schwarz-Blau galten Sie nahezu als Liberaler, davor als Landesgeschäftsführer der ÖVP-NÖ als Hardliner. Was waren Sie wirklich?

Ihr Hotel mit 33 Zimmern liegt fast neben der Kaiservilla.

Deshalb haben wir uns dafür interessiert. Ich wünsche jedem Käufer so einen Übergeber wie unseren. Wenn ein Problem auftaucht, ist der Hans in zehn Minuten da.

Was hat Sie ausgerechnet nach Bad Ischl verschlagen?

Wir haben das hübsche kleine Ischler Häusl der Großeltern meiner Frau übernommen und sind immer mehr da geblieben. Hier tickt die Welt nicht so verrückt schnell wie in einer Großstadt. Das ist ein ganz großer Gewinn an Lebensqualität.

Hat man Sie in der Zeit mit Fußfessel hier milder betrachtet?

Nein, das war gleich.

Wurden Sie angesprochen?

Ja, dem muss man sich stellen. Ich habe damit keine schlechten Erfahrungen gemacht.