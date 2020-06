Neue Mittelschule hält nicht, was versprochen wurde

Durch das "blödsinnige NMS-Gesetz sind da einfach Sachen eingefroren und vorgeschrieben worden, die überhaupt nicht notwendig waren und die Schulen direkt daran gehindert haben, zum Teil zu tun, was für den jeweiligen Standort richtig gewesen werde". Viel an Engagement an den Schulen sei vernichtet worden, indem man "mitten im Prozess die Leute mit dem Gesetz überfallen" habe, erklärte der Forscher. Ob an einzelnen Standorten die Umsetzung des Konzeptes mit den erwünschten positiven Effekten gelingt, sei von sehr vielen Faktoren abhängig und liege bei weitem nicht nur am Umgang der einzelnen Schulen damit, wie in dem Evaluierungs-Bericht anklinge.

Die Konsequenz aus all dem Wissen über die NMS sei, dass man den Schulen den nötigen Spielraum und die Zeit lassen müsse, "für die jeweilige Schule die richtige Lösung zu schneidern. Die sieht nunmal in Simmering anders aus als in Hermagor und dort wieder anders als in Feldkirch".