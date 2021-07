Eva Glawischnig: Vom Umweltschutz ins Parlament

Mit dem Rücktritt von Eva Glawischnig als Grünen-Parteichefin endet für die 48-jährige Kärntnerin eine fast neun Jahre andauernde Rolle. Glawischnig wurde 1969 in Villach geboren, ging als Wirtshaustochter in Spittal an der Drau ins Bundesrealgymnasium, gemeinsam mit FPÖ-Politiker Herbert Kickl. Später schloss sie ein Rechtswissenschaften-Doktoratsstudium in Graz ab. Sie engagierte sich dann auch als Juristin im Umweltschutz bei Global 2000 und im Kampf gegen Atomkraftwerke im grenznahen Ausland.

1996 trat sie den Grünen als Wiener Umweltsprecherin bei, seit 1999 saß sie für sie im Parlament, 2002 wurde sie stellvertretende Bundessprecherin der Partei. Der damalige Parteichef war der heutige Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der 2008 die Parteispitze an Glawischnig abgab, die auch Klubobfrau wurde. Zwischen 2006 und 2008 war sie dritte Nationalratspräsidentin.