Eurofighter: Ermittlungen wegen Untreue gegen Norbert Darabos

Die Aktenzahl lautet 617ST3/17 und hat einen brisanten Inhalt: Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Untreue gegen Ex-Verteidigungsminister Norbert Darabos (SPÖ) in der Causa Eurofighter. Konkret geht es um den Vergleichsvertrag, den Darabos im Juni 2007 abschloss.

Oft müssen sich Untersuchungsausschüsse die Kritik gefallen lassen, dass die Marathon-Befragung nichts Neues ans Tageslicht bringen. Nicht so in dieser Causa. Denn die Ermittlungen gegen Darabos gehen auf den Eurofighter-U-Ausschuss zurück, der Mitte Juli wegen der Neuwahl beendet wurde. Aufdecker Peter Pilz hatte damals eine Sachverhaltsdarstellung eingebracht.

Was ist im U-Ausschuss passiert?

Das Verteidigungsministerium lieferte dem U-Ausschuss völlig überraschend einen handgeschriebenen Vertrag zwischen Norbert Darabos und dem damaligen Eurofighter-Chef Aloysisus Rauen. Am 24. Mai 2007 setzte Darabos im Gartenhotel Altmannsdorf seine Unterschrift unter den Vergleich. Einen Monat später unterschrieb er einen zweiten Vergleichsvertrag in Paris. Die Crux an der Sache: Der erste Vergleich hätte deutlich bessere Konditionen für Österreich beinhaltet. Im U-Ausschuss hatten allerdings beide Seiten die Rechtsgültigkeit bestritten.

Pilz: "Kann Tatbestand der Untreue erfüllen"

Österreich habe mit dem späteren Vergleich auf zehn Millionen Euro verzichtet, weil die Republik die Kosten für die Vergebührung des Vertrags aufkam. Außerdem "schenkte" Darabos dem Eurofighter-Konzern 5,1 Millionen Euro, weil er keinen Wert auf die Pönalzahlung legte. Und bei Vertrag Nummer zwei verzichtete der SPÖ-Ex-Minister auf das 8,9 Millionen teure "Flir-System", mit denen die Jets im Dunkeln Ziele erfassen können. Macht insgesamt einen möglichen Schaden von 24 Millionen Euro. "Ein solches Ministergeschenk an Eurofighter kann den Tatbestand der Untreue erfüllen", lautete der Vorwurf des Aufdeckers Pilz. Dieser Meinung folgt offenbar auch die Justiz.

Foto: KURIER/Jeff Mangione Ein Gutachter wird nun bestellt, der den Schaden errechnen soll. Darabos selbst bestätigt gegenüber dem KURIER, dass er vor einigen Monaten bereits in dieser Causa vor der Staatsanwaltschaft aussagen musste. "Ich bin aber überzeugt, dass der Vertrag von Paris besser ist als jener von Altmannsdorf. Sonst hätte ich ihn nicht unterschrieben", rechtfertigt sich Darabos gegenüber dem KURIER. Pilz resümiert: "Ich denke, dass dieser Deal Darabos angeschafft wurde. Wenn ja, hat er jetzt erstmals ein Motiv auszupacken, wer es wirklich war."