Eurofighter: Eine heiße Geldspur führt zu Jörg Haider

Es ist ein juristischer Trick: Mehrere, noch nicht veröffentlichte Dokumente aus dem U-Ausschuss haben die Grünen am Donnerstag veröffentlicht – indem sie ein 690 Seiten starkes Konvolut als Anhang in eine parlamentarische Anfrage packten. Derart verpackt sind nun auch eigentlich geheime Dokumente frei einzusehen – was vorübergehend für einige Aufregung in der Präsidiale des Parlaments sorgte.

Der Grünen-Aufdecker Peter Pilz sieht im Konvolut einen schriftlichen Abschlussbericht zum Korruptions-Untersuchungsausschuss. Der war ja unterblieben, nachdem sich die Koalition auf einen mündlichen Abschlussbericht des Vorsitzenden Walter Rosenkranz geeinigt hatte. Pilz vermutet noch einige Ungereimtheiten in den Akten. Als Beispiel nennt er die Zahlungen der Telekom an ÖVP, BZÖ und FPÖ: Pilz verwundert, dass die Telekom an die ÖVP in Summe 1,5 Millionen über diverse Sponsoring-Maßnahmen zahlte, zufällig aber die selbe Summe an das (damals in der Regierung sitzende) BZÖ. Exakt die Hälfte gab es für die FPÖ. Hier müsse es einen klaren Aufteilungsschlüssel gegeben haben.

In einer Sondersitzung richteten die Grünen am Donnerstag in Summe 87 dringliche Fragen an Justizministerin Beatrix Karl. Sie wollen wissen, was die Regierung plant, um Korruption besser bekämpfen zu können. Weiters wollen die Grünen eine Auflistung, welche Strafverfahren im Zuge der Korruptionsaufklärung nun anhängig sind.