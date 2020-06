System Haider: Wie man in Kärnten Kassen füllt

Was tun, wenn man einen jungen Rennfahrer als Werbeträger für Kärnten und sich selbst in die Formel 1 schicken will, aber das notwendige Kleingeld nicht hat? Kein Problem, so man millionenschwere russische Investoren, eine willige Landesbank und gefügige Lakaien zur Hand hat. Der Fall wird voraussichtlich Mitte November vor Gericht neu verhandelt und ist exemplarisch für die Unverfrorenheit und Kreativität des Systems Haider.

Rückblende: Der Wolfsberger Patrick Friesacher soll 2005 beim Rennstall Minardi in der Königsdisziplin des Motorsports an den Start gehen. Landeshauptmann Jörg Haider lässt seinen Protokollchef Franz Koloini und den persönlichen Sekretär Robert Seppele bei der landeseigenen Hypo Alpe-Adria ein Konto auf den Namen Patrick Friesacher eröffnen. Die Bank überweist über dieses Konto, Einlagenstand null, dem Minardi-Team zwei Millionen Dollar (heute rund 1,55 Millionen Euro). Alles ohne Wissen von Friesacher.