Eurofighter: Doskozil fordert Stärkung der ermittelnden Behörden

Ex-Verteidigungsminister Hans-Peter Doskozil ( SPÖ) hat am Rande seiner Angelobung als burgenländischer Landeshauptmann eine personelle Verstärkung der ermittelnden Behörden in der Causa Eurofighter gefordert. Die Ebene der Justiz sei in der Vergangenheit "massiv vernachlässigt worden", "hier hat die Konsequenz gefehlt."