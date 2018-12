Ball liegt bei Regierung: Eurofighter aufrüsten oder neue Jets

Bei der letzten Anschaffung der Eurofighter (15 Jets der ersten Tranche wurden 2007 geliefert; ohne Update dürfen die Eurofighter nur mehr bis Ende 2021 fliegen, Anm.) hat sich die Republik auf Gegengeschäfte eingelassen – ein ziemlicher Schlag ins Wasser, wie der KURIER berichtete. Ein Gutachten im Auftrag der ermittelnden Staatsanwaltschaft hat gezeigt, dass ein erklecklicher Teil der Gegengeschäfte im Ausland erbracht wurde, also keine heimische Wertschöpfung nach sich zog. So viel steht fest: Gegengeschäfte in der alten Form wird es diesmal nicht geben. Der Chefökonom der Industriellenvereinigung, Christian Helmenstein, sagt zum KURIER: „Es gibt eine Vereinbarung auf europäischer Ebene, dass Gegengeschäfte bei militärischen Anschaffungen nicht mehr stattfinden.“ Stattdessen würden industrielle Kooperationen angepeilt, die für die Standortsicherung Österreichs auf lange Sicht ohnehin von höherer Bedeutung seien.

Was verbirgt sich genau hinter dem Begriff „industrielle Kooperation“? Helmenstein: „Wenn man im Zulieferbereich für die Flugzeugindustrie relevant sein will, dann muss man jetzt schon die richtigen Innovationsschritte für die nächsten zehn bis fünfzehn Jahre einleiten.“ Wichtig sei daher „die Partizipation von österreichischen Hochtechnologieunternehmen in Entwicklungs- und Produktionskonsortien, um bei den neuesten Entwicklungen und Forschungsergebnissen am letzten Stand zu sein“.

Mit diesem Wunsch folgt die Industriellenvereinigung auch dem Rat der Finanzprokuratur, statt auf kritische Gegengeschäfte, wo man sich mit den Provisionen für die Lobbyisten immer auf einem schmalen rechtlichen Grat bewegt, auf industrielle Kooperationen zu setzen. Die Finanzprokuratur empfiehlt dem Verteidigungsministerium, industrielle Kooperationen zu einem Entscheidungskriterium bei einem transparenten Vergabeverfahren zu machen.