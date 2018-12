Eurofighter: Neues Gutachten bezweifelt Gegengeschäfte

Wie ungeniert normale Aufträge, die schon vor der Vereinbarung zwischen Republik und Airbus da waren, in Gegengeschäfte umgetauft wurden, liest sich aus folgenden Zeilen im Gutachten heraus. „Es konnten zwar teilweise Schreiben festgestellt werden, in denen sich Vertreter österreichischer Unternehmen für die „erfolgreiche Vermittlung“ bedanken, doch gaben die Aussteller dieser Schreiben an, dass dieser Dank auf Vermutungen, aber jedenfalls nicht auf eigenen Wahrnehmungen einer konkreten Vermittlungsleistung basierte“.

Für den SPÖ-Fraktionsführer im U-Ausschuss, Rudolf Plessl, ist dieses Gutachten die Bestätigung, dass „der von Ex-Verteidigungsminister Hans-Peter Doskozil eingeschlagene Weg richtig ist, bei Anschaffungen im Verteidigungsministerium auf Gegengeschäfte zu verzichten“.

Denn was verschärfend dazu kommt: Der Eurofighter-Konzern hat die Provisionskosten für die Vermittlung von Gegengeschäften auf den Verkaufspreis aufgeschlagen. Ein Betrag von zumindest 183,4 Million Euro erhöhte dieser Art den Kaufpreis. Das war ein zentraler Punkt, weshalb die Republik eine Anzeige wegen Betrugs gegen Airbus eingebracht hat. Auch FPÖ-Heeresminister Mario Kunasek hat bestätigt, der Empfehlung der Finanzprokuratur zu folgen und keine Gegengeschäfte mehr zuzulassen. „Es ist verheerend, denn das Gutachten zeigt, dass die Gegengeschäftsbestätigungen eine Fälschung sind. Airbus, Daimler und Chrysler waren hier als Fälscherwerkstatt unterwegs. Es bestätigt, was wir immer vermutet haben“, klagt Aufdecker Peter Pilz von „Jetzt“ (früher Liste Pilz) an.