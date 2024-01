EU-Vorwahlen der Neos: Brandstätter setzt sich vor Stürgkh durch

Schilling gegen vier Männer

Die Mitgliederversammlung geht am Samstag in einem Seminarhotel in Rankweil über die Bühne. Nach einer Rede von Meinl-Reisinger wird zunächst der Listenerste gewählt, danach die weiteren Listenplätze. Im Anschluss wird das Wahlprogramm fixiert.

Damit wird am Samstag die Riege der Frontleute der fünf Parlamentsparteien so gut wie komplettiert. SPÖ, ÖVP, FPÖ und Grüne haben ihre Spitzenkandidaturen für die EU-Wahl 2024 bereits festgelegt, sie gehen mit Andreas Schieder, Reinhold Lopatka, Harald Vilimsky bzw. mit der Klimaaktivistin Lena Schilling ins Rennen. Die Personalie Schilling segnet der Bundeskongress der Grünen final am 24. Februar in Graz ab.

