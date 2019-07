Mercosur: EU-Südamerika-Abkommen macht weiter Kopfzerbrechen

Nur einige der Ziele, die der Mercosur bis heute nur sehr teilweise erreicht hat. Dazu kommen die chronische wirtschaftspolitische Instabilität Argentiniens, das ständig am Rand der Pleite wandelt, und die krassen sozialen Gegensätze in Brasilien, wo die exportorientierten Monokulturen die Bauern in vielen Landesteilen zu Armut und Hunger verdammen.

Nicht nur diese Monokulturen sind es, die in Europa vielen führenden Politikern Sorgen bereiten. Frankreich etwa hat sich gegen eine rasche Ratifizierung des Abkommens ausgesprochen, weil die Regierung in Paris zusätzliche „Garantien“ etwa für den Schutz des Amazonas-Regenwaldes und französische Rinderzüchter fordert.

So argumentiert auch ÖVP-Chef Sebastian Kurz, der zur Vorsicht bei dem Abkommen mahnt. So müssten die hohen EU-Standards gewahrt bleiben, es brauche aber auch Schutz für die Bauern vor Billigfleisch-Importen, noch dazu wo es kürzlich einen Fleischskandal in Brasilien gegeben habe. „Mit Österreich wird es kein Billigfleisch aus Südamerika geben“, so Kurz. „Wir setzen uns für die Erhaltung unserer europäischen Standards bei Umweltschutz, Tierschutz und Lebensmittelqualität ein. Außerdem müssen wir unsere Landwirtschaft stärken und die europäischen Mittel für eine nachhaltige Nahrungsproduktion sicherstellen.“

Das Abkommen muss noch in allen nationalen Parlamenten der EU-Staaten ratifiziert werden.