Einigung auf Handels-Vertrag zwischen EU und Südamerika

Am 28. Juni einigten sich Vertreter der EU

und Vertreter von Mercosur auf einen Handels-Vertrag.

Die Länder Argentinien, Brasilien, Paraguay

und Uruguay bilden zusammen Mercosur.

Sie haben sich zusammengeschlossen,

um untereinander frei mit Waren handeln zu können

und um zusammenarbeiten zu können.

Mercosur hat sich die EU als Vorbild genommen.

Die Europäische Union wird auch EU genannt.

Sie ist eine Gruppe von Ländern in Europa,

die zusammenarbeiten.

Mit dem Handels-Vertrag wird es für Firmen

aus Mercosur-Ländern in Zukunft leichter,

Produkte in die EU zu liefern.

Es dauerte 20 Jahre, bis es zu einer Einigung

zwischen EU und Mercosur gekommen ist.

Europäische Rinder-Züchter befürchten,

dass ihnen dieser Handels-Vertrag schaden wird.

Sie meinen, dass sie weniger Geld für

ihr Rindfleisch bekommen werden,

weil günstiges Rindfleisch aus Südamerika

in die EU kommt.

Die Mercosur-Länder gehören nämlich

zu den größten Rindfleisch-Produzenten

auf der ganzen Welt.

Außerdem werden in Südamerika

immer mehr Regenwälder gefällt,

um Platz für die Land-Wirtschaft zu machen.

Das ist sehr schädlich für die Umwelt.