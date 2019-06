EU-Mercosur: Was Sie über die Freihandelszone wissen müssen

Auch die EU wird ihren Markt öffnen. Müssen die Viehzüchter der EU massenhafte südamerikanische Rindfleischimporte fürchten?

Vorerst gibt es Quoten: Die jährlichen Rindfleischeinfuhren in die EU dürfen 99.000 Tonnen nicht übersteigen. Einfuhrlimits werden auch für Geflügel und Ethanol festgesetzt. Viele europäische Bauern befürchten dennoch, dem Wettbewerb mit den Agrargroßmächten Brasilien und Argentinien nicht gewachsen zu sein. Im Gegensatz zu anderen Branchen gilt der Agrarsektor in Südamerika als ausgesprochen wettbewerbsstark. Das sieht man auch in Brüssel so, verspricht den Bauern Kompensationen und verweist auf die Quoten. Zudem hat die EU den Schutz von 357 geografischen Angaben ausgehandelt. So darf etwa unter dem Namen „Tiroler Speck“ im Mercosur-Raum nur noch das Original vermarktet werden.

Und wie sieht man den Deal in Österreich?

Bauern, Grüne, SPÖ und Gewerkschafter kritisieren den Handelsdeal. Industrie und Wirtschaftskammer sehen das Abkommen hingegen als einen „Türöffner“ für mehr Wachstum und Arbeitsplätze. Jährlich werden hierzulande Agrarwaren im Wert von 160 Mio. Euro aus dem Mercosur-Raum importiert. Dem stehen Agrar-Exporte von 40 Mio. Euro gegenüber – das sind allerdings überwiegend Energydrinks. Insgesamt beliefen sich die österreichischen Exporte in den Mercosur auf rund eine Milliarde Euro.