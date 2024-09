"Großer Vertrauensbeweis": Nehammer erfreut über Migrationskommissar Brunner

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (EVP) hat eine überraschende Entscheidung gefällt: Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) wird als Österreichs neuer EU-Kommissar für Migration und Inneres zuständig sein. Brunners bisherige politische Schwerpunkte lagen eher auf Energie-, Wirtschafts- oder Finanzthemen. Auf ein Ressort in diesen Bereichen hatte auch die ÖVP gehofft. Ist sie nun enttäuscht?

Mitnichten: Brunner werde in der EU-Kommission eine der wichtigsten und einflussreichsten Dossiers übernehmen, betont Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Dienstag in einer Pressekonferenz. Und das sei ein großer Vertrauensbeweis gegenüber der Republik Österreich, die sich mit diesem Thema ja seit vielen Jahren intensiv auseinandersetze. "Österreich hat jetzt den Auftrag und das Vertrauen, die Asyl- und Migrationspolitik neu auszurichten. Das wird nicht einfach, hier gibt es unterschiedliche Interessen in der Union", sagt Nehammer.