EU-Kommissar: Laut Nehammer sind Verhandlungen "auf einem guten Weg"

Interesse am EU-Job hat auch Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) bekundet. Es wird allerdings gemunkelt, dass das Verhältnis zwischen Nehammer und Edtstadler abgekühlt ist, weil sie als Konkurrenz für den Parteivorsitz genannt wurde.

Wen er präferiert, ließ sich der Kanzler nicht entlocken: "Es ist tatsächlich gute Praxis und gehört sich so, bei Verhandlungen verhandelt man intern und dann, wenn das Ergebnis da ist, präsentiert man es öffentlich." Als Favorit wird seit längerem Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) gehandelt. "Es gibt viele ausgezeichnete Kandidatinnen und Kandidaten, in den Reihen der Volkspartei im Besonderen", sagte Nehammer dazu nur.

"Es ist jetzt Wahlkampfzeit", das habe auch immer "die Folge, dass es sehr viele Gerüchte gibt", entgegnete der Kanzler. "Ich beteilige mich an diesen Spekulationen überhaupt nicht." Edtstadler und er hätten "ein sehr gutes und auch freundschaftliches Arbeitsverhältnis", zudem sei sie auf der Bundesliste für die Nationalratswahl sehr prominent platziert. "Also wer auch immer diese Gerüchte streut, kennt sich offensichtlich in der Volkspartei nicht wirklich aus."

Kommissar Othmar Karas? "Nice try"

Andere Parteien hatten für den Kommissarsposten auch den Ex-ÖVP-Abgeordneten und EP-Vizepräsidenten Othmar Karas ins Spiel gebracht, der immer wieder aus der Parteilinie ausgeschert und bei der jüngsten EU-Wahl auch nicht mehr aufgestellt worden war. "Dieses Namedropping der anderen ist sozusagen auch wieder so ein 'nice try' (netter Versuch, Anm.), um uns da aus dem Konzept zu bringen. Daher: Auch das kommentiere ich nicht", sagte Nehammer.