EU-Coronahilfen: Ein "unschlagbares Angebot“ an die „sparsamen vier“

Ein freudiges „Hallo“ unter den Kollegen, die man schon seit drei Monaten nicht mehr gesehen hat: Aber der Mundschutz bleibt drauf und das Gefühl ein seltsam befremdliches beim ersten, wieder echten Pressegespräch mit EU-Kommissar Johannes Hahn abseits von Videokonferenzen.

Normal ist in Brüssel noch gar nichts – und das am wenigsten Normale ist die gewaltige Dimension an Wirtschaftshilfen, die die EU-Kommission zur Bewältigung der Corona-Krise in der Union ausgeben will:

750 Milliarden Euro sollen in den kommenden vier Jahren am Kapitalmarkt aufgenommen werden, 500 Milliarden davon werden laut Plan der EU-Kommission als nicht rückzahlbare Zuschüsse, der Rest als Kredite an die von der Pandemie besonders hart getroffenen Staaten gehen.

So weit der Vorschlag, zu dem Bundeskanzler Sebastian Kurz am Mittwoch sofort anmerkte: Das Verhältnis zwischen Zuschüssen und Krediten stimme noch nicht. Seine ursprüngliche Forderung: Nur rückzahlbare Kredite dürften ausgegeben werden.

Jetzt beginnt beinhartes Verhandeln zwischen den europäischen Regierungen, dem EU-Parlament und der Kommission.

Große Fragezeichen stehen vor allem über den 500 Milliarden Euro an Zuschüssen: Wie werden sie zurückgezahlt? „Wir verhandeln ein Paket“, sagt Kommissar Hahn, „ein Paket aus dem Mix zwischen Zuschüssen und Krediten, seiner Größe und der Frage der Rückzahlung.“