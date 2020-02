EU-Budget: Brüsseler Vorschlag kommt der Regierung entgegen

Tatsächlich kommt Brüssel mit dem Vorschlag von Ratspräsident Michel auch der österreichischen Regierung entgegen. Denn Nettozahler (Staaten, die weniger aus dem EU-Budget herausbekommen, als sie einzahlen) wie Österreich, Deutschland, Schweden, die Niederlande und Dänemark stehen zwar auf dem Standpunkt, den nächsten Sieben-Jahres-Haushalt der EU bei genau einem Prozent der Wirtschaftsleistung zu belassen, was rund einer Billion Euro entsprechen würde; Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hatte zuletzt aber Kompromissbereitschaft signalisiert und gemeint: „Irgendwo zwischen einem Prozent und 1,11 Prozent“ sei der Verhandlungsspielraum.

Wie der deutsche Spiegel berichtet, soll auch die deutschen Kanzlerin – noch ist sie eine gewichtige Stimme in der EU – Bereitschaft erkennen lassen, einem Kompromiss über einem Prozent zuzustimmen. Im Gegenzug, so das deutsche Wochenmagazin, fordere Merkel, dass die EU künftig weniger Geld für Agrarhilfen ausgibt und stattdessen in Zukunftsprojekte und Gemeinschaftsaufgaben investiere, von denen alle Mitgliedsländer profitieren.

Karoline Edtstadler, Bundesministerin für EU und Verfassung im Bundeskanzleramt, befindet sich gerade am Ende einer Zehn-Länder-Tour, um Österreichs Position zum Finanzrahmen darzulegen und abzustimmen. Vor dem Abflug aus Madrid nach Wien wollte sie Michels Vorschlag nicht kommentieren, erklärte aber, dass es Österreichs Regierung wichtig sei, an den Rabatten festzuhalten.

Sie würde zwar mit der Forderung nach maximal einem Prozent in die Verhandlungen gehen, aber: „Ich bin Realistin. Dass keine 1,00 Prozent herauskommen werden, war klar“, so Edtstadler. Würden aber auch die Rabatte wegfallen, „würde Österreich zum zweitgrößten Nettozahler aufsteigen. Und das wäre nicht akzeptabel.“