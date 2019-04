Ethikunterricht für alle: Volksbegehren gestartet

Einen von Religion entkoppelten Ethikunterricht als Pflichtfach für alle Schüler von der ersten Schulstufe bis zur Matura fordert ein neues Volksbegehren. Dieses kann seit Dienstag unterstützt werden. Außerdem müssten alle Ethik-Lehrer über ein abgeschlossenes Ethik-Lehramtsstudium verfügen, dazu brauche es Unvereinbarkeitsregeln für Ethik- und Religionslehrer.

Initiiert wurde das Volksbegehren unter anderem von Eytan Reif von der Initiative "Religion ist Privatsache", den Philosophen Peter Kampits und Lisz Hirn, dem Religionspädagogen Anton Bucher, Verfassungsjurist Heinz Mayer, dem früheren Grünen-Bildungssprecher Harald Walser, dem Sozialdemokratischen LehrerInnenverein (SLÖ) und der SP-nahen Aktion kritischer SchülerInnen (AKS). Unterstützt wird die Initiative auch von Politikern der NEOS und der Liste JETZT sowie dem Wiener Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky ( SPÖ).

Kritik an Regierungsplänen

Die Regierung plant derzeit die Einführung eines Ethikunterrichts ab 2020 an AHS-Oberstufen und Polytechnischen Schulen bzw. ab 2021 an Berufsschulen und BMHS - allerdings nur für jene Kinder, die keinen Religionsunterricht besuchen. "Diese von der Politik vorgegebene Koppelung von Ethik und Religion ist etwas vollkommen Künstliches", so Reif, der gleichzeitig überzeugt ist, dass der Nationalrat die Regelung durchwinken wird: "Das ist so sicher wie das Amen im Gebet."