Was Ethikunterricht bringt? "Müssen weg von der Wirtshausdiskussion"

"Natürlich hätte ich mir einen Ethik-Unterricht für alle gewünscht. Mir ist aber klar, dass das nicht leistbar ist, oder wir uns das nicht leisten wollen", gibt der Pädagoge, der seit zehn Jahren in der Arbeitsgemeinschaft tätig ist, zu. "Natürlich ist mir das Thema ein großes Anliegen." Und dann erzählt er von seinem Schulumfeld. "Mich freut’s, wenn ich sehe, wie unsere Schüler den Ethik-Unterricht positiv annehmen, was für eine tolle Möglichkeit es ist, sich mit vielen verschiedenen Themen zu beschäftigen und darüber nachdenken zu können. Wie diskutiert wird, wenn Argumente und Fakten vorliegen, und die Schüler das dann in ihr Lebens- und Weltbild einbauen können."