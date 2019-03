Die Vorteile des Ethikunterricht: „Diskutieren statt auswendig lernen“

Die beiden Polizeiautos sind ein ungewohnter Anblick vor der Glasfront des Gymnasiums in der Pichelmayergasse – sie sind wegen der Gäste da, die sich ausnahmsweise den Unterricht anschauen. Denn hier, in Wien-Favoriten, können Oberstufenschüler probeweise – und das seit Jahren – in den Ethik-Unterricht gehen, wenn sie sich vom Religionsunterricht abgemeldet haben. Auch im Inneren der Schule herrscht Ausnahmezustand: Im Stiegenhaus versammeln sich Medienvertreter vor einem provisorischen Podium. Sebastian Kurz, Heinz-Christian Strache und Heinz Faßmann verkündeten am Dienstag ihren Plan zum Ethikunterricht. In Begleitung von Direktorin Margit Wochesländer gehen sie in eine Klasse, die Schüler warten schon.

„Ihr habt also im Mai Matura?“, fragt der Kanzler, nachdem er einigen Schülerinnen förmlich die Hände geschüttelt hat. „Und die Maturareise ist auch schon organisiert?“

Bei der anschließenden Pressekonferenz wird es dann tiefgründiger. Ab Herbst 2020 soll an allen Schulen österreichweit Ethik angeboten werden. Dazu brauche es rund 1.500 Lehrer, die eine Zusatzausbildung absolvieren.

Faßmann ist zuversichtlich, dass sich das bis zum Termin ausgeht. „Auch ein Physik- oder Mathematiklehrer kann und soll diese Zusatzausbildung machen“, so der Bildungsminister. Langfristig soll an den Universitäten auch ein Ethik-Lehramtstudium angeboten werden.