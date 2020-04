Ethiker Beck: "Ärzte müssten Ranking einführen, und das ist der letzte Horror"

Aber das ist doch eine der ethischen Kernfragen: Wir tun das, um Ältere und Kranke zu schützen, und dabei ...

...aber es geht doch nicht nur um diese Gruppe. Es geht auch um uns selbst. Wir können das nicht nur auf die älteren Menschen abschieben. Es erkranken mittlerweile auch jüngere. Es geht um uns alle.

Eine Abwägungsfrage ist immer Gesundheitssystem versus Wirtschaft. Und mit Wirtschaft ist ja nicht was Abstraktes, sondern Jobs, Arbeitslosigkeit, Armut und ebenfalls Leid verbunden. Wie wägt man diese Dinge gegeneinander ab?

Es geht um die „Tugend des Maßes“ wie bei Aristoteles. Man muss das richtige Maß, die Mitte finden. Natürlich kann der Staat nicht zulassen, dass alles kaputt geht, alles pleite geht. Trump hat das ja versucht, er meint, dass nach Ostern alles vorbei ist. Aber wenn du jetzt was lockerst, dann werden wir Hunderte oder Millionen Tote haben auf der ganzen Welt. Man muss hier also eine Güterabwägung machen. Und ich bleibe bei meiner These: Es ist gut, dass Österreich so streng reagiert hat. Damit haben wir jetzt vielleicht noch 14 Tage Mühsal, aber dann wird es hoffentlich wirken, und dann kann man langsam wieder öffnen. Es geht hier vielleicht um eine tägliche, sagen wir sogar minütliche Güterabwägung. Aber meine These bleibt: Die Strenge am Anfang wird sich auf das Ganze gesehen als richtig erweisen. In den USA, England, Italien und Spanien wurde zu langsam reagiert. Jeden Tag gibt es dort zum Teil mehr als 1.000 Tote. Welcher Staat, welche Regierung will das verantworten? Aber ich stimme Ihnen zu: Es ist wie auf der Rasierklinge. Wenn wir Menschen zu lange einsperren und die Wirtschaft zu Grunde geht, werden andere Todesfälle noch hinzukommen. Aber noch glaube ich haben wir einen guten Blick, und es wird jeden Tag neu entschieden.

Wenn die Gesundheitssysteme überlastet sind, und das wird auch in Österreich passieren. Nach welchen Leitlinien soll ein Arzt entscheiden, welchem von zwei Menschen er hilft und welcher sterben muss. In unserem Wertesystem sind doch alle Menschen gleich?

So ist es, und das ist genau die Frage, die wir unter allen Umständen verhindern müssen. Ein Bett oder eine Beatmungsmaschine für fünf kranke Menschen? Das ist der Horror für die Ärzte, und viele sind in jenen Ländern, wo das bereits passiert, schon in psychologischer Behandlung. Natürlich ist jeder Mensch gleich, aber es ist wie bei einem Katastrophenfall oder Unfall. Wenn ich als Notarzt hinkomme und zehn Schwerverletzte habe: Jeder ist gleich, jedem müsste geholfen werden, aber die Kapazitäten reichen nicht aus. Also muss ich – so schwer und furchtbar das für die Ärzte ist – ein Ranking einführen. Man muss sagen, dieser Mensch hat so viele Vorerkrankungen, dass er ohnehin dem Tod geweiht ist. Und dann müssen wir die Ressourcen jenen zur Verfügung stellen, die eine bessere Überlebenswahrscheinlichkeit haben. Das ist der letzte Horror, aber es gibt leider solche Dilemma-Situationen, aus denen wir nicht mehr herauskommen, wo wir in der Ethik über „das kleinere Übel“ reden.