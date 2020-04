Podcast: Wenn Ärzte über Leben und Tod entscheiden müssen

In anderen Ländern müssten Ärzte bereits entscheiden, wer noch beatmet wird und wer nicht. Das müssen wir in Österreich mit allen Mitteln verhindern, sagt der Ethiker, Theologe und auch Mediziner Matthias Beck. Moderator Richard Grasl hat mit ihm gesprochen und gefragt, wie wir durch die Krise kommen und ob wir die starken Einschränkungen brauchen. "Die Strenge am Anfang wird sich auf das Ganze gesehen als richtig erweisen", sagt Beck.

Der ORF drehte im Jänner eine Reportage über Ischgl, nicht wissend, dass zwei Monate später dort die Corona-Krise in Europa einen neuen Hot-Spot hat. Elias Natmessnig hat mit dem ORF-Redakteur darüber gesprochen, wie sich seine Reportage um 180 Grad gedreht hat.

