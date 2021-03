"Es gibt keine Waffenlieferungen in Konfliktregionen“

Am Ende der ORF-Pressestunde lässt Kardinal Christoph Schönborn in der Flüchtlingsfrage aufhorchen. Es gebe „eine Gewissenserforschung Österreichs und Europas, die der Papst immer wieder in Erinnerung ruft: Die Waffenlieferungen.“ Und: „Österreich verdient ganz kräftig an den Waffenlieferungen in die Kriegsgebiete.“

Liefert das neutrale Österreich Waffen an andere Nationen?

Ja, wiewohl Österreich ein neutraler Staat ist (Neutralitätsgesetz), werden Waffen exportiert – wie beispielsweise in die USA. Heimische Hersteller wie Glock oder Steyr-Arms exportieren weltweit – dürfen dies aber nur unter gewissen Voraussetzungen und nach erfolgter Genehmigung. Geregelt ist die Ausfuhr seitens der EU in einer „gemeinsame Militärgüterliste“. Österreich unterscheidet bei der Militärgüterliste zudem spezifischer in „Kriegsmaterial“.