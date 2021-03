Schönborn kritisiert Waffenlieferungen: "Produziert Flüchtlinge"

Am Palmsonntag war Kardinal Christoph Schönborn in der Pressestunde. Auch da ist Corona ein Thema. "Die Pandemie ist da. Wir können sie nicht wegpusten.Wir können nur hoffen, dass es uns gelingen wird, sie einzudämmen", sagt der Kardinal. Die Restriktionen, die uns auferlebt sind, seien natürlich Eingriffe in die Freiheitsrecht. "Aber haben wir die Wahl?", fragt Schönborn rhetorisch. Allen Verschwörungstheorien zum Trotz reagiere der ganz überwiegende Teil der Bevölkerung vernünftig auf die Maßnahmen.

"Globale Solidarität" beim Impfen

Schönborn spricht sich beim Impfen für eine "globale Solidarität" aus. Die Pandemie sei erst dann überwunden, wenn sie weltweit überwunden sei. Erstmals in der Weltgeschichte handle es sich um eine globale Pandemie. Er verstehe jeden, der auch an sich selbst denke. Er selbst sei mit seinen Vorerkrankungen auch schon geimpft, obwohl er noch nicht 80 sei, sagt Schönborn. Er wünsche sich, dass möglich schnell alle geimpft werden können. Jede Familie schaue darauf, dass ihre Mitglieder, die Oma und der Opa, geimpft werden. Das sei auch legitim.