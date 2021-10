Erster Tag in neuer Rolle: Altkanzler Kurz als Redner Nummer 36

FPÖ-Chef Herbert Kickl nutzte die erste Hälfte seiner Wortmeldung, um Kurz an die Gelöbnisformel zu erinnern, laut der er Gesetze und Verfassung der Republik zu beachten habe – „nicht mit dem Fernrohr“, so Kickl. Auch die Treue zur Republik sei enthalten: „Ich möchte an dieser Stelle festhalten, dass diese Republik etwas anderes ist als der tiefe Staat der Volkspartei.“ Und generell: „Es ist halt so, dass nicht jede Abwesenheit, die nach drei Tagen endet, auch gleich eine Auferstehung ist.“

Der Kurz’sche Kampf um das Comeback hat am Donnerstag begonnen.