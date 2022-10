Erster Ministerrat nach Veröffentlichung von Schmids Aussagen

Für die Polizei sei es ein "kleiner Mehraufwand" betreffend der Kontrolle, so der Innenminister. Zur polizeilichen Ausstattung gehört ein Handy für jede Polizistin und jeden Polizisten. Zu beachten sei in diesem Zusammenhang die Cyber-Sicherheit - in punkto Betrug sei dies der am stärksten steigende Bereich.

Florian Tursky, Staatssekretär für Digitalisierung, will künftig alle Ausweise auf das Handy bringen. Der erste Ausweis ist der digitale Führerschein. Der Schülerausweis, der Studentenausweis, der Seniorenausweis, Pass oder die E-Card sollen folgen. Grundlage dafür ist die ID-Austria. Der digitale Altersnachweis und Zulassungsschein soll 2023 möglich sein.

Die entsprechende App wird mittels Face-ID geöffnet. Bei Verkehrskontrollen wird der digitale Führerschein via QR-Code gelesen.