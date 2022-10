Deutschland nimmt sich bei Digitalisierung Vorbild an Österreich

Bei der Smart Country Convention in Berlin, laut Eigenbeschreibung dem Event für "E-Government, Smart City und Smart Region" ist Österreich Thema in punkto elektronische Behördenwege. Während in Deutschland 54 Prozent E-Government nutzen sind es in Österreich 72 Prozent. Grund laut einem Ö1-Bericht: In Österreich gibt es 200 digitalisierte Amtswege.